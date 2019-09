Russia-Giappone: Cremlino, grandi aspettative su risoluzione questioni aperte

- Le questioni russo-giapponesi possono essere risolte solo sulla base della fiducia reciproca e alle elevate aspettative esistenti in questo senso non sono conseguiti ancora risultati reali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov all’emittente “Rossiya 1”. "Naturalmente ci sono grandi aspettative. Le soluzioni a tali problemi vitali possono essere trovate solo sulla base della fiducia reciproca. In generale, siamo molto positivi riguardo alla nostra cooperazione, ma ci dispiace che non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione per una serie di problemi molto importanti", ha dichiarato Peskov. (segue) (Rum)