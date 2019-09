Russia-Giappone: Cremlino, grandi aspettative su risoluzione questioni aperte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente russo, Vladmir Putin, i cittadini non dovrebbero sentirsi vittime di eventi geopolitici del passato. Per questo motivo la Russia, per motivi umanitari, sta facendo tutto il possibile per garantire ai giapponesi di visitare le Isole Curili anche senza visti. "Esiste un fattore umanitario nella questione. Non posso essere in disaccordo con Shinzo Abe sul fatto che fino a quando questi problemi non saranno risolti, tutto deve essere fatto in modo che le persone che sono legate a questi territori non si sentano vittime degli eventi geopolitici del passato", ha dichiarato Putin intervenendo nei giorni scorsi alla riunione plenaria del Forum economico orientale di Vladivostok. (segue) (Rum)