Russia: elezioni amministrative, affluenza in regione Mosca al 12 per cento alle 15

- L'affluenza alle urne per le elezioni amministrative valide il rinnovo del Consiglio della regione di Mosca è stata del 12,54 per cento alle 15 (14 ora italiana), con oltre 256 mila persone che hanno votato. Lo ha riferito il presidente della Commissione elettorale della regione di Mosca, Ilya Berezkin. "Possiamo già dire che oltre 256 mila elettori della regione di Mosca hanno già preso parte al voto. Più del 12 per cento", ha dichiarato Berezkin.(Rum)