Sport: Fontana al Gp di Monza, grandissima impresa di Leclerc e della Ferrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal podio dell'Autodromo di Monza, ha commentato l'andamento del Gran Premio di Formula 1 d'Italia: "Regione Lombardia plaude alla grandissima impresa di Charles Leclerc, eccezionale talento, e della Ferrari. Oltre che, ovviamente, a uno straordinario evento sportivo. Un evento in cui, ancora una volta, abbiamo saputo esaltare le nostre capacità organizzative e quelle dell'intero Paese". "Il calore, l'entusiasmo e la grandissima partecipazione di questi tre giorni - ha concluso il presidente Fontana - confermano quanto giusta e azzeccata sia la scelta della Regione Lombardia di sostenere in maniera forte e importante questo appuntamento". (com)