Ucraina-Russia: Dipartimento Stato Usa accoglie con favore scambio prigionieri

- Gli Stati Uniti si rallegrano del rilascio di 35 ucraini detenuti dalla Russia, in cambio di 35 prigionieri detenuti dall'Ucraina. E’ quanto riferito dal Dipartimento di Stato Usa con un comunicato. “Abbiamo costantemente chiesto il rilascio dei 24 membri dell'equipaggio ucraini detenuti dalla Russia a seguito dell'attacco del novembre 2018 a navi ucraine nel Mar Nero vicino allo stretto di Kerch, nonché a Oleh Sentsov e altri prigionieri politici”, si legge nella dichiarazione. “Accogliamo con favore l'annuncio di essere tornati a casa. Chiediamo alla Russia di rilasciare immediatamente tutti gli altri ucraini, compresi i membri della comunità tatara di Crimea, che rimangono imprigionati ingiustamente. Siamo incoraggiati a vedere segni di un dialogo più solido tra Russia e Ucraina”. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “ha chiarito il suo impegno a raggiungere una soluzione diplomatica al conflitto istigato dalla Russia nell'Ucraina orientale. Sosteniamo gli sforzi del presidente Zelensky e invitiamo la Russia a rispettare tutti gli impegni assunti in virtù degli accordi di Minsk”. Si è completato ieri con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone. (segue) (Was)