Ucraina-Russia: Dipartimento Stato Usa accoglie con favore scambio prigionieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con la Russia e l'Ucraina per lo scambio di prigionieri completato oggi. "Russia e Ucraina hanno appena scambiato un gran numero di prigionieri. Ottime notizie, forse un primo passo gigante per la pace. Congratulazioni ad entrambi i paesi!", ha scritto Trump su Twitter. Anche l’inviato speciale Usa per il conflitto in Ucraina, Kurt Volker, ha salutato con favore il rilascio contemporaneo dei prigionieri operato da Mosca e Kiev. “Molto lieto di vedere i marinai ucraini tornare a casa e lo scambio di prigionieri Ucraina-Russia! Spero che crei slancio per ulteriori scambi di prigionieri, nuovi cessate il fuoco e progressi verso la piena attuazione di Minsk”, ha affermato Volker sul suo profilo Twitter. (Was)