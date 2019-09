Movida Roma: Raggi, oltre 1500 multe e 7 daspo a venditori abusivi nel weekend

- Oltre 1500 sanzioni e sette “daspo” per i venditori abusivi. Questo il bilancio dell’attività svolta nel fine settimana dalla Polizia locale di Roma Capitale, soprattutto nelle zone della movida cittadina: centro storico, Monti, Trastevere, Testaccio, viale Ostiense, piazza Bologna, S. Lorenzo e stazione Termini. Lo rende noto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che in un post spiega: "I vigili hanno effettuato circa 6mila controlli per verificare l’osservanza del Regolamento di polizia urbana e in particolare delle norme su vendita e somministrazione di alcolici, abusivismo commerciale e sicurezza stradale. Sono state contestate diverse violazioni per occupazioni di suolo pubblico irregolari, musica ad alto volume e illeciti edilizi ad alcune discoteche e ad altre, attività commerciali di somministrazione, con 17 sanzioni per consumo di bevande alcoliche al di fuori dall'orario consentito". Raggi prosegue sottolineando che "sono invece sette gli ordini di allontanamento, i cosiddetti Daspo, scattati nei confronti di venditori ambulanti abusivi fermati nelle strade del centro storico: centinaia i prodotti sequestrati, in alcuni casi anche oggetto di contraffazione" e che sono stati svolti "migliaia gli accertamenti per violazioni al codice della strada: oltre 100 multe per eccesso di velocità, due persone denunciate per guida in stato di ebrezza e 139 veicoli rimossi per sosta vietata". "Ringrazio gli agenti della Polizia locale per l’impegno costante a tutela del decoro e della sicurezza dei cittadini", conclude. (Rer)