Cina-Brasile: consigliere di Stato Wei incontra presidente Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale

- I governi di Cina e Brasile hanno concordato di promuovere i loro legami bilaterali e di rafforzare la cooperazione in vari settori. L'intesa, riferisce l'agenzia di stato cinese "Xinhua", è stata concordata con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro dal consigliere di Stato e ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, in visita di quattro giorni a Brasilia. Le autorità si sono incontrate nella capitale brasiliana nel quadro delle celebrazioni per il 197mo anniversario dell'indipendenza del Brasile. A margine della cerimonia, Bolsonaro ha tenuto colloqui con Wei, chiedendogli di trasmettere i suoi sinceri saluti e gli auguri al presidente cinese Xi Jinping. "Non vedo l'ora di visitare la Cina in ottobre e di incontrare il presidente cinese Xi", ha detto Bolsonaro. Da parte sua, Wei ha trasmesso i saluti e gli auguri di Xi a Bolsonaro, nonché le congratulazioni presidenziali per l'anniversario dell'indipendenza del Brasile. (segue) (Cip)