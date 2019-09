Cina-Brasile: consigliere di Stato Wei incontra presidente Bolsonaro, focus su cooperazione bilaterale (2)

- Nella giornata di venerdì scorso, il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourao ha inoltre incontrato Wei. Mourao ha affermato che la Cina è un "partner affidabile" del Brasile per una cooperazione strategica globale e che Brasilia è disposta a collaborare con Pechino per rafforzare la cooperazione a 360 gradi in vari settori. Nel corso della visita brasiliana Wei ha incontrato anche il ministro della Difesa brasiliano Fernando Azevedo e Silva. (Cip)