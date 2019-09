Movida Roma: oltre 6mila controlli della Polizia locale nel weekend, centinaia di prodotti sequestrati

- I controlli svolti dalla Polizia locale nelle aree della movida cittadina nel weekend, e che hanno portato ad elevare oltre 1500 sanzioni e 7 Daspo a commercianti abusivi, sono più di 6mila. Verifiche capillari hanno riguardato discoteche, attività di somministrazione ed esercizi commerciali: una trentina sono le violazioni accertate per occupazioni di suolo pubblico non conformi, musica ad alto volume, illeciti edilizi e buttafuori irregolari. Diciassette persone sono state invece sanzionate per inosservanza delle norme previste dal regolamento di polizia urbana sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori dall'orario consentito. Gli ordini di allontanamento, ovvero i daspo, sono 7 e hanno interessato venditori ambulanti abusivi fermati nelle strade del centro storico. Centinaia i prodotti sequestrati poiché venduti illegalmente e in alcuni casi anche oggetto di contraffazione, quali borse e accessori di abbigliamento, sottoposti a sequestro penale. Oltre 4000 accertamenti, infine, hanno riguardato comportamenti pericolosi su strada come l'eccesso di velocità, con 104 infrazioni rilevate, e la guida in stato di ebrezza, con due persone denunciate per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Due i veicoli posti sotto sequestro e 139 quelli rimossi per soste irregolari o d'intralcio. (Rer)