Torino: il “Magico Oriente” di Lorenzo Alessandri, domani inaugurazione della mostra

- Una quarantina di fotografie in bianco e nero e a colori realizzate dal pittore Lorenzo Alessandri nel corso di alcuni viaggi in India, Nepal e Tibet. È quanto propone la mostra “Magico Oriente – I viaggi di Alessandri”, che si inaugura lunedì 9 settembre alle 17 nella sala espositiva dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino. L’esposizione, promossa dal Circolo fotografico “Il Mascherone” di Giaveno (To) e curata da Concetta Leto, intende evidenziare lo stretto rapporto che intercorre tra alcune immagini fotografiche e i suggestivi dipinti del pittore torinese che - a metà degli anni Sessanta del Novecento – diede il via al movimento artistico Surfanta opponendo un linguaggio fantastico e surreale a quello astratto e concettuale dell’epoca. (segue) (Rpi)