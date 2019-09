Torino: il “Magico Oriente” di Lorenzo Alessandri, domani inaugurazione della mostra - foto

- Una quarantina di fotografie in bianco e nero e a colori realizzate dal pittore Lorenzo Alessandri nel corso di alcuni viaggi in India, Nepal e Tibet. È quanto propone la mostra “Magico Oriente – I viaggi di Alessandri”, che si inaugura lunedì 9 settembre alle 17 nella sala espositiva dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino. (Rpi)