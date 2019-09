Commercio Roma: Pedica (Pd), Campidoglio dia stop a a vendita alcol in negozi frutta aperti fino a notte

- "Bisogna mettere un freno alla vendita di alcolici nei negozi di frutta, molti dei quali restano aperti fino a notte". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Negli ultimi anni - osserva Pedica - i negozi di frutta e verdura sono lievitati a dismisura, senza alcun controllo. In questi esercizi commerciali si vende di tutto, dai pannolini per bambini all'alcol. Quale criterio viene usato per l'assegnazione delle licenze e quali controlli vengono fatti su questi negozi? Ciò che desta maggiore preoccupazione è la presenza sugli scaffali di molti alcolici che vengono venduti in quantità impressionante la sera e la notte, perché la maggior parte di questi negozi resta aperta fino a tardi. Spero che il Campidoglio metta seriamente ordine in un settore dove c'e'​ ancora molta confusione". (Rer)