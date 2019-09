Municipio Roma X: oltre 2.700 persone a iniziativa plastic free sul litorale

- Oltre 2.700 persone, secondo una prima stima, sono intervenute all'iniziativa del municipio X “Plastic free"che si è svolta sulla spiaggia libera di Ostia Ponente antistante la Casa della Salute. Una iniziativa approntata per sensibilizzare i cittadini alla lotta alla plastica. In fila già dalle 9 del mattino (l'appuntamento era per le 11), hanno compilato un questionario e ritirato la borraccia donata dall'amministrazione lidense. Un invito a bandire le bottiglie di plastica per rispetto dell'ambiente e che vede capofila il mare di Roma a tutela dell'arenile e dell'ecosistema marino. "Una giornata bellissima- dichiara la presidente del municipio X Giuliana Di Pillo - ed è una grande soddisfazione vedere tutti queste persone che hanno capito che dobbiamo combattere per mantenere l'ambiente sano e quindi eliminare la plastica in primis dal mare e dalle spiagge è un passo importantissimo. Abbiamo distribuito queste borraccine che consentiranno a chi viene in spiaggia di utilizzare le fontanelle presenti sull'arenile". “L’obiettivo – ha affermato l’assessore all'Ambiente, Alessandro Ieva – è quello di informare in merito ai gravi danni che l'abbandono della plastica sulla spiaggia e in mare provoca all'ambiente e quindi all'uomo. In particolare, il maggior inquinamento viene dall'uso delle bottiglie di plastica ed ecco perché, abbiamo pensato di distribuire le borracce e ricordiamo in proposito che sulle spiagge libere sono presenti le fontanelle da noi installate, dalle quali è possibile prendere acqua potabile". All'iniziativa hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e, tra questi, in rappresentanza del Comune di Pomezia, l'assessore Giovanni Mattias, assessori e consiglieri del municipio X, rappresentanti della Guardia costiera, volontari della Croce rossa e della Protezione civile, Carabinieri e Polizia locale e della Lipu Ostia.(Com)