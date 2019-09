Serbia: nuova manifestazione ieri sera contro governo a Belgrado

- Si è tenuta ieri a Belgrado la 40ma protesta consecutiva contro il governo sotto il motto "Uno di 5 milioni" davanti la facoltà di Filosofia della capitale. Lo ha riferito l’emittente “N1”, secondo cui hanno partecipato meno persone del solito forse per via del maltempo. Non erano presenti esponenti politici. Srdjan Markovic, tra gli organizzatori delle marce di protesta, ha ribadito l’intenzione di boicottare le elezioni politiche di primavera aggiungendo che "chiunque prenda parte alle elezioni sarà solo un'altra fazione del Partito progressista serbo al potere (Sns)", guidato dal presidente Aleksandar Vucic. La protesta si è conclusa al di fuori dell'edificio dell’emittente televisiva statale “Rts”. L'1 su 5 milioni è diventato un'organizzazione e insieme ad alcuni partiti dell'opposizione riuniti nell'Alleanza per la Serbia (SzS) chiede maggiore libertà dei media e modifiche alle norme elettorali.(Seb)