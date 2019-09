Autonomia: Boccia (Confindustria), occorre posizione equilibrata per farla in interesse di tutti

- In merito alla riforma del regionalismo differenziato "occorre un paese più competitivo e farla nell'interesse di tutti e non contro qualcuno, occorre una posizione equilibrata". È quanto ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Forum The European House-Ambrosetti che si chiude oggi a Cernobbio. "Abbiamo espresso un documento che abbiamo inviato anche a palazzo Chigi che è stato realizzato dai tutti i nostri presidenti regionali di ogni Confindustria regionale - ha aggiunto -. Occorre da un lato essere attenti alla maggiore competitività delle Regioni e di chi la invoca e dall'altro avere una attenzione alla coesione perché questo paese si mantiene sulla coesione e la coesione è data dal lavoro e dell'incremento dall'occupazione, lo dice la nostra Costituzione e da lì dovremmo ripartire".(Rem)