Georgia: presidenziali in Abkhazia, affluenza supera soglia minima di validità

- Il secondo turno delle elezioni presidenziali nella repubblica autoproclamata dell'Abkhazia è stato dichiarato valido: l'affluenza alle ore 15 locali (14 italiane) ha superato quella prevista dalla legge del 25 per cento, attestandosi al 38,41 per cento. Lo ha annunciato il presidente della Commissione elettorale centrale della repubblica de facto, Tamaz Gogia. "La soglia di affluenza alle urne è stata superata, il numero totale degli elettori è del 38,41 per cento", ha dichiarato Gogia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Al secondo turno delle elezioni presidenziali in Abkhazia prendono parte il presidente attualmente in carica, Raul Khajhimba, e il leader del partito di opposizione Amtsakhara, Alkhas Kvitsiniya. Il primo turno, nel quale nessuno dei candidati ha raggiunto la soglia del 50 percento necessaria per l'elezione diretta, si è tenuto il 25 agosto.(Rum)