Governo: platea Ambrosetti stronca esecutivo Lega-M5s, giudizio contrastante su attese per esperienza giallorossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La platea di imprenditori del Forum The European House-Ambrosetti stronca l'esperienza del governo Lega-M5s ed esprime un giudizio contrastante sulle aspettative che ripone nel nuovo governo giallorosso. È quanto emerge dagli esiti dell'ultimo sondaggio proposto a oltre 200 imprenditori che hanno partecipato ai panel della giornata conclusiva del tradizionale workshop di Villa d'Este. In una scala da 1 (molto negativamente) a 9 (molto positivamente) con il 5 come valore neutro l'esperienza gialloverde ha ottenuto il 59,1 per cento di voti pari 1 e il 22,6 per cento pari a 2. Solo il 2,2 per cento degli imprenditori ha espresso un voto positivo. Per quanto riguarda invece le aspettative sul nascente governo giallorosso, il sentiment è spalmato sui diversi gradi di giudizio, anche se la maggioranza relativa dei presenti (18,6 per cento) ha espresso un giudizio neutro. Infine la platea è stata chiamata ad esprimere il livello di fiducia sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell'Italia. Nel complesso, il 39,1 per cento ha un sentiment basso e molto basso, mentre coloro i quali nutrono una alta o altissima fiducia sono il 15,2 per cento. Coloro che hanno espresso un sufficiente livello di fiducia verso l'oggi e il domani sono il 25,7 per cento. (Rem)