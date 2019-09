Croazia: premier Plenkovic, delegazione Esercito serbo respinta voleva causare incidente

- La delegazione dell'Esercito serbo respinta ieri al confine con la Croazia mirava "a causare in incidente". Lo ha detto il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa croata “Hina". Plenkovic ha dichiarato che la delegazione, inviata dal ministero della Difesa di Belgrado per partecipare alla cerimonia in occasione della Giornata dei nuovi martiri di Jasenserbo, avrebbe tentato di entrare in Croazia al valico di frontiera di Bajakovo al mattino, “senza preavviso e in violazione del diritto internazionale”. Secondo il premier croato, il gruppo di militari avrebbe voluto causare un incidente, ma “sono stati prevenuti dalla polizia di frontiera croata”. (segue) (Zac)