Scuola: Fioramonti, serve nuovo patto di ricerca con industrie, un euro investito oggi ne genera 4 nel medio termine

- In occasione del Forum The European House-Ambrosetti davanti a oltre 200 imprenditori il neoministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha lanciato la proposta di un nuovo patto di ricerca tra scuola e mondo dell'industria. "Facciamo un nuovo patto di ricerca fra scuole e industrie. Un euro investito oggi genera 4 euro di resa finanziaria nel medio termine", ha detto l'unico ministro che ha partecipato al tradizionale appuntamento a Villa d'Este a Cernobbio in un passaggio dell'intervento che si è svolto nella giornata conclusiva del workshop. "Bisogna tornare a investire in modo coraggioso nella ricerca per produrre uno sviluppo economico che non sia il migliore del XX ma il migliore del XXI secolo", ha aggiunto Fioramonti proponendo di "rimodulare la didattica: formiamo degli economisti per dirci come si fa economia sostenendo il pianeta salvaguardando le risorse? Ingegneri che sappiano creare infrastrutture senza consumare suolo?". Per il nuovo titolare del Miur "se oggi l'economia non sa essere sostenibile sviluppando una qualità di vita migliore non può essere veramente dinamica e competitiva".(Rem)