Governo: Fassina (Leu), nasce movimento Patria e costituzione, attenzione critica su Conte 2

- E’ nato il movimento politico autonomo “Patria e costituzione”, promosso tra gli altri da Stefano Fassina di Leu. “Avviamo la fase costituente di Patria e Costituzione come movimento politico autonomo, ma non autoreferenziale sul versante elettorale – si legge nell’odg conclusivo dell’assemblea nazionale del movimento –, con l’ambizione di ridare valore sociale e politico al lavoro, condizione necessaria per la conversione ecologica dell’economia e della società e per ricostruire il primato della costituzione sui Trattati europei, a partire dalla sovranità popolare”. Si tratta, prosegue il documento, di “un movimento per il femminismo radicalmente alternativo al liberismo. Un movimento per rappresentare le fasce di popolo delle periferie esistenziali, economiche e sociali”. Fassina, deputato di Leu e consigliere capitolino di Sinistra per Roma spiega che “sul piano politico-istituzionale, proviamo a farlo nell’interazione con la maggioranza M5s-Pd-Leu. Sul governo Conte 2, adottiamo una posizione di attenzione critica. Con le migliori energie dei movimenti e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, con gli altri settori parlamentari critici proveremo a invertire la rotta rispetto all’europeismo liberista dominante nell’ultimo trentennio. Il rischio di un ‘governo Orsola’, addolcito da un po’ di flessibilità sul deficit di bilancio, è forte. Ma bisogna pure riconoscere il valore costituzionale dell’interruzione della deriva guidata dalla Lega”.(Rer)