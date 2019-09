Russia-Kazakhstan: Nazarbayev, relazioni esemplari tra due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Kazakhstan e Russia sono esemplari e un modello per altri paesi. Lo ha detto il primo presidente kazhako Nursultan Nazarbayev durante l’incontro di ieri con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa “Kazinform”. “Le relazioni kazakho-russe sono esemplari. Possono servire da modello per molti paesi. Ho fatto del mio meglio per raggiungere un tale livello di interazione. Abbiamo istituito l'Unione economica eurasiatica (Uee) che si sta sviluppando con successo e porta benefici a tutti i paesi membri”, ha affermato Nazarbayev. Durante il discorso, il primo presidente kazakho si è congratulato con Putin in occasione della festa cittadina di Mosca che si celebra ogni anno il primo sabato di settembre. “Vorrei ringraziarvi per l'invito a partecipare agli eventi celebrativi dedicati alla Giornata di Mosca e per l'invito a partecipare alla Parata militare il prossimo anno che sarà dedicata al 75mo anniversario della Grande Vittoria», ha affermato Nazarbayev. (segue) (Res)