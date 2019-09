Lavoro: da domani al via i giorni di formazione per i 284 navigator lombardi

- Domani, lunedì 9 settembre, sarà la prima giornata di formazione sul mercato del lavoro lombardo dei Navigator, che assisteranno gli operatori dei Centri per l'impiego, per realizzare i percorsi di inserimento lavorativo nei confronti dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Ai lavori, ospitati nell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, interverrà anche l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Sono 329 i Navigator attribuiti alla Lombardia sulla base del Piano di rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato lo scorso 17 aprile. Di questi, 284 Navigator sono già stati contrattualizzati da parte dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) Servizi, dalla quale dipendono in qualità di datore di lavoro, anche se svolgeranno la loro attività distaccati presso le strutture regionali, mentre si prevede che i rimanenti 46 saranno contrattualizzati entro la fine del mese di ottobre. Il 47% (134) dei nuovi operatori di Anpal Servizi che presteranno servizio in Lombardia sono residenti in un'altra Regione (per lo più Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio e Basilicata). Con riferimento all'esperienza professionale pregressa, il 62% ha avuto esperienze lavorative pertinenti nell'ambito del mercato del lavoro, mentre il 38% ha avuto un'esperienza minima o non ne ha. La formazione si svolgerà per due giorni, a Palazzo Lombardia, con la regia dell'Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro e la docenza dei dirigenti regionali e delle province. (segue) (com)