Lavoro: da domani al via i giorni di formazione per i 284 navigator lombardi (2)

- Dopo le due giornate, i Navigator lombardi proseguiranno il percorso di formazione in affiancamento ai CPI (Centri per l'Impiego). La formazione è articolata in moduli di formazione frontale, organizzati da Anpal Servizi, e in una componente consistente di 'training on the job', in cui i Navigator potranno apprendere le procedure e le tecniche specifiche per gestire il flusso di utenza e come accompagnare i destinatari in un percorso di inserimento nel mercato del lavoro. Ciascun Navigator svolgerà la formazione on the job al fianco del personale del Centro per l'impiego cui sarà designato. Il training sul campo costituirà un'occasione fondamentale per conoscere da vicino il modello del mercato del lavoro lombardo e lo strumento centrale del sistema regionale di politiche attive del lavoro, la Dote Unica Lavoro. Un modello di collaborazione pubblico-privato che Regione Lombardia ha voluto mantenere anche nell'attuazione delle politiche attive connesse al Reddito di Cittadinanza, prevedendo accanto ai CPI il coinvolgimento degli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro. L'obiettivo di Regione Lombardia è di integrare in modo organico il Reddito di Cittadinanza, e, quando sarà messo a regime, il dispositivo di politica attiva del lavoro ad esso collegato, l'Assegno di Ricollocazione, costruendo un sistema organico di strumenti di policies nazionali e regionali attivati nel territorio. Per questo motivo, il sistema di politiche attive del lavoro lombardo è stato adattato al Reddito di Cittadinanza ancora prima che fosse approvato in Parlamento, puntando sulla flessibilità e il dinamismo che caratterizzano questo sistema e che lo rendono capace di supportare un modello unitario ed efficiente. In tale prospettiva il Reddito di Cittadinanza sarà declinato come una politica attiva del lavoro, con l'obiettivo di rendere le persone autonome e non come politica assistenziale. (segue) (com)