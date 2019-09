Lavoro: da domani al via i giorni di formazione per i 284 navigator lombardi (3)

- "In Lombardia, la cosiddetta 'Fase 2' non è partita lo scorso 2 settembre. Su 136.000 domande di Reddito di Cittadinanza pervenute in Lombardia - spiega Melania Rizzoli, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Anpal ha notificato ai CPI 23.000 persone da prendere in carico per i percorsi di inserimento lavorativo. Di questi, ad oggi, i CPI hanno già avuto contatti con 4.000 persone, ossia circa il 17% dei beneficiari notificati e quasi il 10% di chi ha avuto contatti con i CPI ha già in corso una politica attiva. Gli altri 19.000 beneficiari saranno convocati nelle prossime settimane". "Fin dalla sua definizione parlamentare, anche attraverso la nostra attiva presenza nella Conferenza delle Regioni - continua l'assessore Rizzoli - abbiamo lavorato perché in Lombardia il Reddito di Cittadinanza non fosse mai ridotto ad un semplice sussidio assistenziale. Il nostro impegno è sempre stato di riportare i disoccupati al lavoro con un sistema di politiche attive regionali, personalizzate sulla specifica esigenza dei soggetti presi in carico e finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro attraverso il riconoscimento di contributi pubblici solo agli operatori che effettivamente realizzano inserimenti lavorativi, attraverso veri contratti di lavoro. Il reddito di cittadinanza dovrà essere declinato secondo questo nostro consolidato sistema lombardo, a cui i Navigators dovranno dare il loro contributo". (com)