Georgia: parlamento approva nuovo governo guidato da Gakharia (2)

- Il leader della formazione, Bidzina Ivanishvili, ha dichiarato in precedenza che le dimissioni del primo ministro Mamuka Bakhtadze "sono state volontarie, e noi, pur esprimendo infinita gratitudine per il suo operato, non possiamo far altro che lasciarlo andare. Per questo, vorrei ringraziarlo ufficialmente per il lavoro svolto come ministro delle Finanze e poi come primo ministro”. A seguito della candidatura di Gakharia alla carica di capo di governo, i vertici del Sogno georgiano hanno annunciato di aver proposto Vakhtang Gomelauri e Irakli Gharibashvili alla guida rispettivamente del ministero dell’Interno e della Difesa. (segue) (Res)