Grecia-Turchia: Mitsotakis, Erdogan non minacci Atene e Ue su rifugiati

- La Turchia non dovrebbe minacciare né la Grecia né l'Unione europea per cercare un sostegno rispetto al problema dei profughi siriani. Lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. "Erdogan deve capire che non può minacciare la Grecia e l'Europa nel tentativo di ottenere maggiori risorse per gestire il problema dei rifugiati", ha detto Mitsotakis durante la conferenza stampa alla Fiera internazionale di Salonicco (Tif). "L'Europa ha dato molti soldi, sei miliardi di euro negli ultimi anni, nel quadro di un accordo tra Europa e Turchia reciprocamente vantaggioso", ha affermato Mitsotakis chiarendo di non poter escludere una discussione sullo "spirito di buona volontà" a livello europeo con la Turchia su come estendere i benefici finanziari dell'accordo del 2016. “Ma ciò non accadrà se la Grecia riceve minacce”, ha concluso il premier di Atene. Il numero di arrivi mensili di migranti nel paese ellenico è aumento ad agosto di circa 7000 persone, il più alto in tre anni. (segue) (Gra)