Grecia-Turchia: Mitsotakis, Erdogan non minacci Atene e Ue su rifugiati (2)

- Nei giorni scorsi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che se Ankara non riceverà sufficiente sostegno internazionale, potrebbe essere costretta a riaprire la rotta verso l’Europa per i rifugiati siriani. Erdogan ha ribadito che la Turchia è determinata a realizzare una “zona di sicurezza” nel nord-est della Siria in collaborazione con gli Stati Uniti entro la fine del mese di settembre, ma è anche pronta ad agire da sola se necessario. A quel punto, ha spiegato il capo dello Stato, l’obiettivo di Ankara è di trasferire nella “zona di sicurezza” almeno un milione di rifugiati siriani sui 3,65 attualmente ospitati in Turchia. Un “fardello” che, in ogni caso, il paese “non è in grado di gestire da solo”: la Turchia “non ha ricevuto il sostegno necessario dalla comunità internazionale” e “sarà costretta ad aprire le porte” (Gra)