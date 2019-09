Russia-Ucraina: procura olandese chiede a Mosca estradizione ex comandante Donetsk Tsemakh

- Una procura olandese ha chiesto alla Federazione Russa di estradare Volodymyr Tsemakh, ex comandante del reparto anti-aereo delle forze separatiste di Donetsk, sospettato nel caso dell’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, avvenuto nel luglio 2014 nell’area vicino la città ucraina di Snizhne. Lo riferisce la più grande organizzazione giornalistica dei Paesi Bassi, la “Nederlandse Omroep Stichting” (Nos) sul suo sito web. Tsemakh è tornato ieri in Russia a seguito dello scambio di prigionieri avvenuto ieri nell’ambito dell’accordo tra Mosca e Kiev. Secondo il media olandese, l'uomo sarebbe già stato interrogato dai magistrati dei Paesi Bassi in Ucraina prima dello scambio di prigionieri. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non ha voluto rispondere a una domanda sull'eventuale estradizione di Tsemakh, secondo quanto riportato dall'edizione russa di “The Insider”. "Il suo status giuridico deve essere determinato per primo, e questa domanda deve essere commentata dal (difensore civico della Russia) Tatjana Moskalkova piuttosto che dal ministero degli Esteri”, ha detto Zakharova alla testata. L'ambasciata russa nei Paesi Bassi ha reso noto oggi di non essere stata contattata dalle autorità del paese in merito all'estradizione di Tsemakh. "L'ambasciata non ha ricevuto alcun messaggio dalla parte olandese in merito a questo problema", ha detto un rappresentante della missione diplomatica all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. (segue) (Res)