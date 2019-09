Russia-Ucraina: procura olandese chiede a Mosca estradizione ex comandante Donetsk Tsemakh (4)

- Girkin è stato in precedenza ministro della Difesa nell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, ed era in carica quando venne abbattuto l’MH17. Dubinskij era il vice di Girkin, mentre Pulatov lavorava sotto le sue dipendenze, così come Kharchenko. Secondo gli investigatori, i militari “formavano una catena che collegava la repubblica di Donetsk con la Federazione Russa”, che aveva permesso loro di ottenere equipaggiamento come i lanciarazzi Buk usati contro l’MH17. Gli imputati non sarebbero direttamente responsabili dell’abbattimento del velivolo, ma sono accusati di aver portato il sistema anti-aereo in Ucraina orientale. Nello schianto del velivolo malese morirono 298 persone. (Res)