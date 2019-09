Russia: elezioni amministrative, bassa affluenza a Mosca alle 12

- L'affluenza alle urne per l'elezione dei deputati alla Duma di Mosca, alle 12 locali (11 italiane) è stata del 5,6 per cento. L'affluenza alle votazioni elettroniche - esperimento elettorale che si svolge in tre collegi della capitale - alle 13 è stata superiore al 50 per cento. Lo ha riferito il vicedirettore del Dipartimento di informatica di Mosca, Artiom Kostyrko, all'agenzia di stampa "Tass". Affluenza ridotta anche a San Pietroburgo, dove si vota per il sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, ferma al 6,61 per cento alle 12. Ieri, il Comitato investigativo di San Pietroburgo ha informato del ritrovamento di decine di schede elettorali nella sede dello staff elettorale dell’attivista russo e creatore della Fondazione per la lotta contro la corruzione Aleksej Navalny.(Rum)