Autonomia: a Forum Ambrosetti divergenze su numeri tra De Luca e Fontana (2)

- Il presidente lombardo, Attilio Fontana, al termine del panel, ha commentato così l'intervento del collega De Luca: "Non ci divide una posizione, ci dividono i conti. Ha citato dei conti che non sono compatibili con quello che vuole dimostrare, perché sono ricompresi anche i costi delle pensioni. È ovvio che il Nord riceve un contributo con le pensioni, ma prima il Nord ha pagato il contributo per caricare le pensioni. Lo stesso vale per la sanità, sono ricompresi i costi che affrontiamo per guarire e dare servizi a favore dei non lombardi, che sono più di un milione che ogni anno vengono in Lombardia e ci sono gli interessi dei Bot. Ciò detto è positivo il fatto che si sia dichiarato disponibile ad affrontare la riforma e l'autonomia dell'efficienza". (Rem)