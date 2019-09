Governo: Bellanova, io bracciante con terza media ai giovani dico "studiate"

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha ribadito: "Sì, ho la terza media e sono stata bracciante ma ai giovani dico 'studiate'". Intervistata dal Tg2 il ministro ha poi promesso: "Riporteremo l'agricoltura al centro dell'agenda nazionale ed europea e la scienza come strumento centrale della lotta alla Xylella e per la difesa del territorio". (Rin)