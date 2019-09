Asti: trasporto pubblico, da domani in vigore l'orario invernale

- Da lunedì 9 settembre, ad Asti, tornano in vigore gli orari invernali delle linee di trasporto di Asp. Parliamo delle linee urbane feriali, frazionali e scolastiche frazionali, le linee di rinforzo studenti e le linee extraurbane. I nuovi orari sono pubblicati da mercoledì 4 settembre sul sito internet di Asp all’indirizzo www.asp.asti.it e saranno disponibili in formato cartaceo al Movicentro di via Artom 10 e alla sede Asp di corso Don Minzoni 86. Dall’11 settembre sarà inoltre riattivato il Taxibus del mercoledì, il servizio, già attivo al sabato, che collega le frazioni e le località di Valleandona, Casabianca, San Grato, Vallebaciglio, Serravalle, Mombarone e Vaglierano con la città. Per informazioni, telefonare al numero 0141.434711 (Movicentro). (Rpi)