Milano: lite per dissidi familiari, colpito con una falce alla schiena

- Due salvadoregni di 42 e 31 anni, entrambi residenti ad Abbiategrasso, sono stati arrestati, in attesa di rito direttissimo, per lesioni aggravate in concorso. Alle dieci di ieri sera, mentre bevevano alcolici all'interno di un cortile insieme a un italiano pregiudicato del '62 agli arresti domiciliari, venivano raggiunti da un altro salvadoregno, anche lui pregiudicato, che, ubriaco, ha tentato di colpirli con una falce. L'uomo, fratello e cugino dei due arrestati, non è riuscito nell'intento ed è stato invece colpito dal cugino alla schiena con la falce. Immediatamente soccorso dal personale medico del 118, veniva trasportato in codice giallo presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita per fratture del setto nasale, frattura della colonna vertebrale e ferita alla spalla destra. La lite sarebbe partita da dissidi familiari tra i fratelli. (Rem)