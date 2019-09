Israele-Russia: possibile incontro tra Netanyahu e Putin prossima settimana

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che potrebbe recarsi in visita in Russia la prossima settimana per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Forse visiterò la Russia la prossima settimana per discutere di un ulteriore coordinamento su questioni militari con il presidente Putin", ha detto Netanyahu durante una riunione di gabinetto. Nei giorni scorsi il consigliere presidenziale russo Juri Ushakov ha detto che Netanyahu avrebbe visitato presto la Russia, molto probabilmente a Sochi. Anche la stampa israeliana ha riportato la possibile visita di Netanyahu nella Federazione Russa. Secondo quanto riferito in precedenza dal “Jerusalem Post”, l'incontro tra il premier israeliano e il presidente russo potrebbe tenersi prima delle elezioni parlamentari del 17 settembre in Israele. Un incontro con Putin alla vigilia delle elezioni parlamentari sarebbe visto da molti come un tentativo di assicurarsi i voti dei russofoni che sostengono Yisrael Beytenu, partito guidato da Avigdor Lieberman. (Res)