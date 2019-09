Lega: Rosato (Pd), Salvini domani protesta contro governo che ha voluto lui, da capitano a caporale

- Il deputato del Partito democratico, Ettore Rosato, ricorda su Facebook che "domani Salvini farà una manifestazione (tra l’altro manco indetta dalla Lega ma da Fratelli d’Italia) contro un governo che è nato perché lui ha sfiduciato quello in cui era vicepremier". Per il vicepresidente della Camera, invece, l'ex titolare del Viminale "dovrebbe applaudirlo" mentre "il governo Conte bis ha un unico vero compito: ricostruire la credibilità minata in primo luogo da Salvini e mettere a posto i conti saltati per quelle poche cose fatte - o che minacciava di fare - senza che si curassero di chi avrebbe pagato (sempre gli italiani, tranquilli)". Rosato quindi conclude: "Alla fine Salvini va a una manifestazione della Meloni contro un governo nato perché lo ha voluto lui. Da Capitano a caporale di giornata". (Rin)