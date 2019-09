Francia-Brasile: Le Drian su commenti a Brigitte Macron, non si gestiscono relazioni internazionali con gli insulti

- Non si gestiscono le relazioni internazionali organizzando un concorso di insulti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian reagendo ai microfoni dell'emittente "Europe 1" al commento pronunciato di recente dal ministro brasiliano dell'Economia Paulo Guedes sulla first lady francese, Brigitte Macron. "Il modo in cui questo o quel funzionario brasiliano, un ministro per giunta, tratta la signora Macron è indegno per lei, per la Francia e per tutte le donne, in primis le donne brasiliane che protestano contro questo tipo di commenti", ha detto Le Drian. Il ministro francese ha assicurato di non confondere "gli attuali dirigenti (brasiliani) con quello che è realmente il Brasile", ma di constatare "la persistenza di parole aggressive e di invettive che non sono accettabili". (segue) (Res)