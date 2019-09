Francia-Brasile: Le Drian su commenti a Brigitte Macron, non si gestiscono relazioni internazionali con gli insulti (2)

- Impegnato nella città brasiliana di Fortaleza in un incontro con uomini d'affati, giovedì scorso Guedes ha rilanciato sui commenti espressi di recente dal capo dello Stato Jair Bolsonaro su Brigitte Macron. "Il presidente lo ha detto, ed è la verità, questa donna è davvero brutta", ha detto il ministro, aggiungendo poco dopo sorridendo "Non esistono donne brutte, solo donne guardate da un angolo sbagliato". L'ufficio stampa di Guedes ha diffuso rapidamente un comunicato nel quale il ministro "si scusa per il commento scherzoso pronunciato oggi a Fortaleza, nel quale ha fatto riferimento alla first lady francese. L'intenzione del ministro era di illustrare che le questioni rilevanti e urgenti per il paese non hanno il posto che dovrebbero avere nel dibattito pubblico", prosegue la nota, assicurando che "non vi era alcuna intenzione di pronunciare offese a titolo personale". A fine agosto, Bolsonaro ha pubblicato su Facebook insinuazioni sull'aspetto fisico di Brigitte Macron. (Res)