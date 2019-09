Lavoro: il 10 settembre a Milano una giornata per scoprire gli oltre 700 corsi del Comune

- Dalla passione per la grafica all'amore per le piante e la progettazione del verde, passando per la ristorazione e la manualità creativa dei corsi di restauro, liuteria e sartoria sino allo studio delle lingue straniere utili per viaggiare e nel lavoro. Il Comune di Milano ti aiuta a trasformare le tue passioni in concrete opportunità di formazione e di lavoro. Si terrà infatti martedì 10 settembre, in viale D'Annunzio 15, il primo open day dei Centri di Formazione del Comune di Milano per scoprire tutta l'offerta formativa a disposizione dei milanesi grazie agli oltre 700 corsi proposti per l'anno 2019/20. "Quest'anno – spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani – abbiamo pensato ad una formula diversa per presentare la formazione del Comune: una giornata interattiva tra docenti e futuri allievi. Un open day con una nuova idea: chi porterà la propria proposta di formazione contribuirà, con noi, a pensare ad un'offerta didattica davvero in sintonia con i bisogni del mercato del lavoro, della città, dei suoi cittadini". Per l'intera giornata, dalle 10 alle 18, si avrà la possibilità di dialogare e confrontarsi con i docenti dei diversi centri al fine di conoscere i programmi formativi e didattici oltre a raccogliere materiale divulgativo su costi, tempi e opportunità. Dalla viva voce degli ex studenti, inoltre, si potranno raccogliere anche testimonianze sull'importanza dei diversi percorsi formativi proposti e come questi abbiano influenzato la loro crescita professionale. Ad animare le presentazioni dei centri le tante dimostrazioni pratiche che si alterneranno nel corso della giornata: dalle 12 alle 13 si potranno scoprire i segreti e assaggiare alcune creazioni della cucina e della ristorazione con "Fruit Fantasy and Smoothies" a cura dei ragazzi del Centro San Giusto. (segue) (com)