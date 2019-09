Lavoro: il 10 settembre a Milano una giornata per scoprire gli oltre 700 corsi del Comune (2)

- A seguire, dalle 14 alle 17, si potrà assistere all'ideazione e sviluppo di una campagna pubblicitaria, o ancora vedere come progettare un giardino o un balcone fiorito con i docenti della Scuola di Arte & Messaggio, sino al più glamour degli accessori moda, una borsa, con il Centro di via Alex Visconti, mentre i docenti di liuteria mostreranno come costruire uno strumento a corda, rivelando i segreti dell'antica tradizione artigianale italiana. La Scuola Superiore d'Arte applicata del Castello sarà presente con dimostrazioni pratiche di mosaico. Infine, per tutta la giornata, sarà possibile farsi revisionare il curriculum vitae o sottoporsi ad un test per valutare la conoscenza della lingua inglese. Nel corso dell'ultimo anno scolastico 2018/19, sono stati 10.258 gli iscritti ai corsi di formazione e lavoro del Comune, 6.479 femmine e 3.779 maschi, di cui il 72% italiani e il 28% stranieri. Tra i frequentatori dei corsi si evidenzia che il 27% è costituito da giovani tra i 18 e i 29 anni e il 28% è costituito da persone tra i 30 e i 40 anni. Segno che i corsi rappresentano un'opportunità per i milanesi alla ricerca di nuove opportunità di ampliamento delle proprie conoscenze lavorative. Il 20% degli studenti si attesta tra i 41 e i 50 anni; il 16% tra i 51 e i 60 anni, il 9 % è costituito da over 60. Nella singolare classifica dei corsi più apprezzati dai milanesi troviamo, al primo posto, quelli di lingua, con 589 moduli di inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, ma anche italiano per stranieri, russo, turco, arabo, cinese e il richiestissimo giapponese. Al secondo posto la passione per arte e artigianato con 45 moduli, a seguire il web con 24 corsi di informatica. Molto richieste anche le professioni dell'area dell'ottica con 19 moduli. Spazio anche al mondo fashion: 8 moduli tra moda e sartoria. Seguono comunicazione, pubblicità ed editoria con 7 moduli, mentre terziario e servizi all'impresa si attestano sui 3 moduli. Chiude la classifica la progettazione del verde con 2 moduli. (segue) (com)