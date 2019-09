Lavoro: il 10 settembre a Milano una giornata per scoprire gli oltre 700 corsi del Comune (3)

- Significativo l'incremento dell'8% delle persone 'fragili' (2.407, erano 2.228 nel 2017/2018) che si sono rivolte agli sportelli per la ricerca del lavoro e la riqualificazione professionale offerti dai Centri comunali di via Fleming e San Giusto. I patti di servizio erogati sono stati 1.258 e sono stati formati 1.541 cittadini. Questi soggetti hanno avuto la possibilità di azioni mirate: colloqui, orientamento, incontri formativi per migliorare la propria preparazione verso il mercato del lavoro. Tra i più frequentati i corsi per operatori della ristorazione, elettricisti, operatori del verde, ceramisti e restauratori di mobili. Aumentati, in quest'ambito, anche i tirocini passati da 328 a 369 con un aumento del 12%. Le assunzioni da tirocinio sono state 217 a fronte dei 182 dello scorso anno formativo. Le assunzioni dirette 98. Per informare i cittadini e gli interessati ai corsi è attiva anche una campagna affissioni e web che è presente in questi giorni in città realizzata dagli studenti della scuola Arte e Messaggio del Comune di Milano. Otto soggetti riferiti agli ambiti dei corsi professionali proposti. Il visual è stato concepito per richiamare l'attenzione sul rapporto inscindibile tra formazione e manualità e per sottolineare l'importanza della manifattura e dell'artigianato quali settori ricchi di opportunità di crescita professionale. (com)