Azerbaigian: ambasciatore greco Kanellos, Atene vuole estendere cooperazione

- La Grecia è interessata ad espandere la cooperazione con l'Azerbaigian in settori quali tecnologie dell'informazione, commercio, agricoltura, industria alimentare, edilizia, turismo. Lo ha detto l’ambasciatore greco in Azerbaigian Nicolaos Kanellos, all’agenzia di stampa “Trend”. Kanellos ha affermato che esiste già una cooperazione di successo da lungo tempo nel campo dell’energia. Il diplomatico ha poi aggiunto che il livello di relazioni tra i due paesi non riflette il potenziale esistente. "La Grecia è interessata ad esportare nuovi prodotti in Azerbaigian, principalmente di alluminio, prodotti farmaceutici e alimentari", ha osservato ancora Kanellos. Il fatturato commerciale dell'Azerbaigian con la Grecia è stato di 150,6 milioni di dollari nel primo semestre di quest’anno. (Res)