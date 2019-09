Siria: Damasco condanna pattugliamento congiunto Stati Uniti-Turchia nel nord est del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria ha condannato con forza l’avvio della prima pattuglia congiunta condotta da forze militari di Stati Uniti e Turchia avvenuta oggi nel nord est del paese. In una nota diramata dall’agenzia di stampa governativa “Sana”, il ministero degli Esteri siriano ha definito il primo pattugliamento congiunto nella cosiddetta zona di sicurezza a est del fiume Eufrate una “flagrante violazione del diritto internazionale". Nella nota si legge che "la Repubblica araba siriana condanna fermamente l'avvio di pattuglie congiunte da parte dell'amministrazione statunitense e del regime turco nella regione siriana di al Jazeera in una flagrante violazione del diritto internazionale, della sovranità e integrità territoriale del paese”. Secondo il ministero questo passo rappresenta “un'aggressione che mira a complicare e prolungare la crisi in Siria dopo i risultati sul campo realizzati dall'esercito arabo siriano nel contrastare i resti dei gruppi terroristici”. Damasco ha ribadito “il totale rifiuto” da parte della Siria della cosiddetta zona sicura, affermando la sua determinazione a contrastare tutti i tentativi che mirano alla sicurezza e all'integrità territoriale della paese. (segue) (Res)