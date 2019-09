Siria: Damasco condanna pattugliamento congiunto Stati Uniti-Turchia nel nord est del paese (2)

- Secondo quanto riferito oggi dal ministero della Difesa turco, i militari di Turchia e Stati Uniti hanno completato la prima pattuglia di terra congiunta nell’ambito dell'istituzione di una zona sicura ad est del fiume Eufrate in Siria. L’agenzia di stampa turca “Anadolu” ha rivelato che la pattuglia è avvenuta in due differenti fasi: organizzazione del percorso e pattugliamento. Dopo aver organizzato il piano di pattugliamento in una zona nella provincia turca sud-orientale di Sanliurfa, le unità militari di Stati Uniti e Turchia si sono dirette intorno alle ore 10 (ora locale) verso la città siriana Tal Abyad. Secondo i media turchi la pattuglia è stata completata dopo circa tre ore e ha visto anche il supporto di droni ed elicotteri. Funzionari militari turchi e statunitensi hanno raggiunto un accordo il 7 agosto per la costituzione di una zona sicura nella Siria settentrionale mirata a fungere da “corridoio di pace” per i cittadini siriani sfollati e l’istituzione di un Centro operativo congiunto in Turchia per coordinare l’area. (Res)