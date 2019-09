Iran-Ue: direttore Aeoi, parti europee accordo nucleare non hanno rispettato impegni

- Francia, Germania e Regno Unito – i paesi europei firmatari dell’accordo sul nucleare iraniano – non hanno rispettato gli impegni previsti dal Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) firmato nel luglio 2015 a Vienna. Lo ha dichiarato il direttore dall’Agenzia iraniana per l’energia atomica (Aeoi) Ali Akbar Salehi citato dai media iraniani, dopo l’incontro a Teheran con il responsabile dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Cornel Feruta. "Purtroppo le parti europee non hanno rispettato i propri impegni . L'accordo non è una strada a senso unico e l'Iran agirà di conseguenza come abbiamo fatto finora declassando gradualmente i nostri impegni", ha affermato Ali Akbar Salehi. L’incontro tra Salehi e Feruta, che ha avuto colloqui anche con il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, è avvenuto pochi giorni dopo la decisione di Teheran di avviare la terza fase di riduzione degli impegni all’interno dell’accordo sul nucleare accelerando lo sviluppo delle centrifughe necessarie per l’arricchimento dell’uranio. Il Consiglio dei governatori dell'Aia, composto da 35 nazioni, discuterà dell'Iran in una riunione trimestrale che prenderà il via domani a Vienna.(Res)