Difesa: Guerini, 8 settembre segna inizio eventi che anno segnato cammino verso libertà e democrazia

La data dell'8 settembre 1943 ha assunto, per l'Italia un grande significato quale giorno dell'Armistizio e inizio di una serie di eventi, drammatici e allo stesso tempo esaltanti, che avrebbero segnato il cammino dell'Italia verso la riconquista della libertà e l'avvento della democrazia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione delle celebrazioni del 76mo anniversario della Difesa di Roma, svolte alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Durante le celebrazioni il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro alla stele commemorativa che ricorda i Caduti per la difesa di Roma, italiani e stranieri, civili e militari. A seguire, al Parco della Resistenza, la deposizione di una corona d'alloro al monumento eretto in memoria degli 87.000 militari Caduti durante la Guerra di liberazione. "Ogni anno sentiamo il bisogno, non il dovere, ma il bisogno, di essere qui a Porta San Paolo per ricordare da questo luogo l'avvio della Resistenza. Qui vengono le Istituzioni, i reduci, le associazioni combattentistiche e d'arma, i cittadini, perché Porta San Paolo è un luogo impresso nella memoria collettiva di tutti gli italiani" ha dichiarato il ministro che nel suo intervento ha rivolto il pensiero a quanti, militari e civili, "si raccolsero intorno al Tricolore, uniti dal sacro dovere di difendere la Patria". "Se oggi viviamo in un paese libero e democratico, è grazie al loro sacrificio. Siamo qui per dire ai Caduti di Porta San Paolo che non li abbiamo dimenticati, che il loro sacrificio non è stato vano, ma soprattutto per dire che non abbiamo dimenticato il motivo per cui hanno pagato un prezzo così alto", ha dichiarato.