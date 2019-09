Difesa: Guerini, 8 settembre segna inizio eventi che anno segnato cammino verso libertà e democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il ministro ha richiamato l’impegno dei soldati italiani che “continuano ad essere presidio degli irrinunciabili valori di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e solidarietà sui quali si fonda la nostra Carta Costituzionale”. Militari al servizio del paese e della comunità internazionale, che come sottolineato dal ministero si adoperano per affermare i valori universali della libertà, per difendere i diritti dei più deboli e di chi soffre, ma anche per difendere la sicurezza. “Questo vuol dire, concretamente, essere Italiani oggi; raccogliere l’eredità di chi ci ha preceduto, di chi ci ha indicato la strada e ha fecondato la nostra Costituzione e la nostra Repubblica. Dobbiamo essere fieri del nostro passato, ma mai dobbiamo smettere di costruire il nostro futuro” ha concluso. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, l’assessore regionale Gianpaolo Manzella in rappresentanza del presidente della Regione Lazio, il vice presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione Gen. C.A. (aus) Antonio Li Gobbi, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e numerosi cittadini. (Com)