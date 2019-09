Monza: Fontana e F. Sala all'autodromo presentano simulatore guida senza conducente

- Il presidente di Regione Lombardia insieme al vicepresidente Fabrizio Sala hanno fatto visita all'anteprima 'rendering' di quello che sarà il più innovativo simulatore di auto a guida senza conducente situata allo stand di Regione Lombardia in Autodromo a Monza. Presenti alla visita il ministro alle Politiche giovanili e Sport Vincenzo Spadafora, il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente di Sias Giuseppe Redaelli e il professore del Politecnico di Milano Giampiero Mastinu. "Il simulatore - ha spiegato il presidente Fontana - finanziato da Regione Lombardia con 2 milioni di euro sarà installato nel mese di gennaio presso il Politecnico di Milano e offrirà alle aziende dell'automotive la possibilità di dimostrare in ambiente sicuro e in modo concreto le potenzialità delle proprie innovazioni prima di averle realizzate". Consentirà inoltre di verificare l'interazione fra utenti della strada e infrastrutture, prima che queste ultime siano costruite, con studi sulla sicurezza della guida per disabili o anziani. "Si tratta del simulatore di auto a guida autonoma più innovativo del mondo - ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - L'automatizzazione della mobilità sta trasformando radicalmente il sistema dei trasporti, le abitudini e gli stili di vita delle persone, le necessità infrastrutturali e i tempi delle città. Si tratta di una rivoluzione tecnologica dai profondi impatti sociali ed economici in cui Regione Lombardia è in prima linea". Secondo alcune stime, entro il 2035 il 75 per cento delle auto che circoleranno sulle nostre strade saranno a guida autonoma o assistita e i veicoli elettrici nel mondo saliranno da 3 a oltre 100 milioni. "Stiamo lavorando affinché l'Autodromo diventi un luogo di sperimentazione per le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e per testare le auto a guida autonoma" - ha aggiunto il vicepresidente - Non solo formula 1. Vogliamo avvicinare il grande pubblico anche ai sistemi più moderni di propulsione. Uno dei progetti - ha concluso Sala - riguarda la possibilità che Roborace, la nuova competizione mondiale della FIA con auto a guida autonoma e alimentati da motori elettrici, corra proprio nel nostro Autodromo". (com)