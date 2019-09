Terrorismo: Kosovo, tribunale condanna al carcere 6 persone che pianificavano attacchi

- Un tribunale di Pristina ha condannato al carcere sei persone che stavano pianificando attacchi terroristici contro le missioni di pace internazionali presenti in Kosovo, contro le chiese ortodosse e contro alcune discoteche nelle aree a maggioranza serba del paese balcanico. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Free Europe", quattro delle persone arrestate sono state condannate a pene detentive da uno a 10 anni; per altre due persone è stato disposto il fermo per periodi minori in ragione del fatto che non avrebbero informato le autorità di questi piani terroristici. Due degli arrestati avrebbero passaporti del Belgio, Bujar Behrami e Gramos Shabani, mentre altri due sono cittadini kosovari, Resim Kastrati e Edona Haliti. Si tratta di cittadini kosovari tornati in patria dopo aver combattuto nelle fila dello Stato islamico in Siria ed Iraq. "Le sei persone stavano preparando attacchi terroristici dentro e fuori dal Kosovo, attacchi terroristici contro discoteche a Gracanica (enclave serba in Kosovo), attacchi terroristici contro chiese ortodosse a Mitrovica Nord, attacchi alle truppe Nato in Kosovo e altri attacchi in Francia e Belgio", si legge in una nota del Tribunale di Pristina.(Kop)